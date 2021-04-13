【好想去旅行】旅遊氣泡反應不似預期？　台灣、帛琉取消本周六航班

▲ 台灣與帛琉的旅遊氣泡面對團費貴、限制多的問題，以致反應未如預期。

正當香港與新加坡再次就旅遊氣泡討論，台灣與帛琉的旅遊氣泡已於4月1日出發。不過，該旅遊氣泡的團費被指高昂，參加反應未如預期。中華航空更取消台灣、帛琉本周六的往來航班。

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據台灣媒體報道，台灣與帛琉的旅遊氣泡面對團費貴、限制多的問題，以致反應未如預期。帛琉當局認為是台灣旅行社以高價出售機票給消費者，導致團費過高；但有台灣旅行社則指是帛琉胡亂訂價，且台灣業者亦有投放資金推銷，致利潤不高。

事實上，旅遊氣泡的確不算踴躍，旅行團的報名情況叫好不叫座。 中華航空今日表示，明日去程航班僅2人訂位，回程航班有47人，因此去程部份改為不載客營運，回程則維持正常運作。而4月17日（本周六）的去程航班僅得2人，回程沒有預訂，因此取消來回航班。

中華航空指出，為推廣旅遊氣泡，早前已主動下調機票價格，並取消收取旅行社按金。但近期旅行社反映報名情況仍不理想，考慮載客率偏低，決定先取消4月17日來回航班。

香港若實行旅遊氣泡，會否有機會出現此挑戰？早前，縱橫遊行政總裁袁振寧曾指，若實施旅遊氣泡，免除強制隔離，每日往來的名額必然有限，難以刺激旅遊業復甦。

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責任編輯：葉泳珊