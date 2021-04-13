  • 27°C
香港時間 : 2021413日 (二) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所388】高盛料港交所首季盈利大增 仍維持沽售評級 原因係...

股樓投資 19:03 2021/04/13

分享：

港交所（00388）將於本月28日公布今年首季業績，高盛發表研究報告指，因首季成交旺盛，所以帶有動港交所的每股盈利（EPS）按年增49%至2.68元，預計這會是本周期或本年內最高的季度盈利，料未來數季盈利會逐步減少，與目前成交減少一致。

【港股追蹤】京東跌穿300元創去年10月以來新低　遭野村降目標價一成  詳情請看[下一頁]

該行指，港交所3月的數據較弱，故將其每股盈利預測下調7%，而2022年至2023年的盈利預測大致維持不變。該行認為，明年港交所的成交及盈利會與現水平相若，成交料減7%，盈利則升4%。

【異動股】服裝股虎都午後一度閃跌83% 全日反升近3%收市  詳情請看[下一頁]

高盛維持對港交所的「沽售」評級，目標價400元。港交所全日跌0.6%，報454元，成交10.1億元。

大行目標價：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

香港交易所（00388） 港股 大行報告 成交 每股盈利 香港交易及結算所有限公司 目標價

上一篇文章

【上車盤】睇樓客太多了！業主心雄反價　唔憂單位無客買　荃灣中心兩房近500萬高價沽

下一篇文章

【股市熱話】全職炒股 10萬本金輸剩2萬　網民：搵工比較實際
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子