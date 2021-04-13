【港交所388】高盛料港交所首季盈利大增 仍維持沽售評級 原因係...

港交所（00388）將於本月28日公布今年首季業績，高盛發表研究報告指，因首季成交旺盛，所以帶有動港交所的每股盈利（EPS）按年增49%至2.68元，預計這會是本周期或本年內最高的季度盈利，料未來數季盈利會逐步減少，與目前成交減少一致。

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該行指，港交所3月的數據較弱，故將其每股盈利預測下調7%，而2022年至2023年的盈利預測大致維持不變。該行認為，明年港交所的成交及盈利會與現水平相若，成交料減7%，盈利則升4%。

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高盛維持對港交所的「沽售」評級，目標價400元。港交所全日跌0.6%，報454元，成交10.1億元。

大行目標價：

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