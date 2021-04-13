▲ 【電子消費券】許正宇：主要考慮儲值工具廣泛性 PayMe用戶超過230萬反冇份？

政府敲定，通過4間儲值支付工具（SVF），八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞，向18歲或以上合資格人士發放5000元電子消費券，預計消費券今年暑假開始接受登記。市民除了關注如何使用消費券，亦有不少人對HSBC滙豐電子錢包PayMe大熱倒灶大感意外。財庫局局長許正宇今日稱，消費券入圍準則主要考慮支付工具的廣泛性。到底用戶數超過230萬的PayMe「死因」是甚麼？

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5000元電子消費券料暑假接受登記 4營辦商推優惠【下一頁】

許正宇出席立法會會議時表示，入圍準則主要考慮電子支付營運商的廣泛性、接觸面及方便性，而因不希望鼓勵市民借錢，所以遴選過程排除信用卡營運商。

八達通普及度最高 全港流通量超過3,600萬張

翻睇4間入圍儲值支付工具的普及程度，先講港人最熟悉的八達通，目前市面上流通的八達通卡超過3,600萬張，全港98%年齡介乎15歲至64歲的市民均擁有八達通。

電子錢包方面，以騰訊 （00700） 旗下的電子錢包WeChat Pay HK用戶數量最多，報稱截至3月的註冊用戶超過380萬個，但就並無披露活躍用戶數字。

PayMe用戶數超230萬 但商戶覆蓋度落後

緊接的是由螞蟻集團、長和 （00001） 合資的Alipay HK，稱在港擁有活躍用戶270萬個。而香港電訊旗下的Tap & Go則未有披露用戶數目。

對比落選的PayMe，其實目前用戶數目已超過230萬，而且去年個人對個人（P2P）的交易宗數仍大幅上升，個人消費者的普及程度，絕對不比以上任何一個儲值支付工具失色。唯獨PayMe的商戶覆蓋率則明顯落後。

Alipay HK覆蓋全港逾10萬個商戶 數量最多

成功入圍的儲值支付工具商，除要確保消費券可以順利向市民發放，同時要肩負促進消費這一環。若本身未具有廣泛的零售點，就未能發揮促進消費的功效。試想像日常光顧一間咖啡店時，偏偏店舖未有支援所選用的儲值支付工具，如同得物無所用。

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目前，Alipay HK在港已覆蓋超過10萬個零售商戶，是4間入圍機構當中最多；WeChat Pay HK則覆蓋近9萬個本地商戶；支援八達通支付的餐飲零售點超過6.2萬個；Tap & Go「拍住賞」則支援10萬個接受銀聯閃付和二維碼本地銷售點，以及網上平台消費。換言之，已覆蓋絕大部分日常生活消費。

PayMe靠合作夥伴拓商戶網絡 仍需急起直追

再以日常生活為例，普遍快餐店、便利店、超市等均接受八達通、Alipay HK及WeChat Pay HK付款，但就仍然未見支援PayMe，看來PayMe在拓展商戶支付網絡方面要急起直追。

PayMe為加快拓展商戶網絡，今年3月宣布夥環滙（Global Payments）合作，將PayMe for Business收款服務連接至環滙的支付方案，接入Pret A Manger、Panash Bakery & Café等。

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