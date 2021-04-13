【順豐盈警】順豐意外盈警虧損11億　王衛被快遞新星極兔逼到道歉？（附短片）

內地速遞龍頭順豐發盈警，預計今年首季虧損11億人民幣，消息震驚市場，並拖累順豐股價連跌多日，由發盈警至今累跌近兩成，市值減少逾700億元人民幣。順豐創辦人王衛為業務虧損公開道歉，承認管理疏忽，更承諾不會再出現同樣問題。順豐列出多項虧損原因，包括疫情下業務大增，配合內地「就地過年」防控政策，補貼前線人員金額創歷史新高，但更外界關注的是近年冒起的同業極兔速遞，會否威脅到順豐的業務。

極兔速遞由印尼華僑李杰創立，5年多前雄霸東南亞市場。據報指，極兔在內地九成訂單都來自以低價起家的電商平台拼多多，極兔近一年以超低價、甚至「蝕本價」經營，跨省速遞只要5元人民幣，比順豐便宜三成，跟上拼多多短短一年晉身內地第三大快遞商。順豐為了自保，推出多個減價套餐應戰，導致毛利受壓，所以「做得愈多，蝕得愈多」。

極兔被視為與拼多多關係密切，其一原因是李杰和剛宣布離任的拼多多創辦人黃崢都與內地商界傳奇人物段永平關係不淺。

段永平以步步高發跡，投資vivo、oppo令小米智能手機一度陷低潮期，他在股市、創投也是有名人物，支持不少新人冒起。段永平不單支持拼多多創業，早年更帶同黃崢見股神巴菲特，而李杰則曾是oppo 印尼公司創始人，令外界對極兔和拼多多相提並論。

不過，拼多多最新已發聲明強調公司以平台經營為原則，曾與極兔開展的春節特約保障合作已於2021年2月22日結束，發貨會以統一標準執行，更強調兩家公司在股權無重疊之處。

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記者：林淑如