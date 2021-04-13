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【有相睇】新婚夫婦打造安樂窩　首期75.8萬購清水灣半島　代理：鍾情屋苑私隱度高

股樓投資 18:16 2021/04/13

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買樓上車是人生大事，要買到心儀單位向來不易。美聯林振聲說，將軍澳清水灣半島5座高層E室，實用面積522平方呎，兩房間隔，剛以758萬元易手，實用呎價約14,521元，買家為新婚夫婦。代理續說，買家購入上址，皆因喜歡清水灣半島私隱度高、居住環境清靜。

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以上述單位計，成交價758萬元，理論上最高可申請九成按揭，首期要75.8萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供26,955元，壓力測試下的最低每月入息要求則約64,558元。

資料顯示，原業主於2013年9月，以約459.5萬元購入上址，現轉手帳面賺約298.5萬元，物業期內升值約65%。

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撰文 : 黃卓賢

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