【消費優惠】惠康鎖定日常必需品價格延長6個月　哪些產品銷量急升一倍？

▲ 惠康透露，「日日有低價」活動下最暢銷產品為鹽、雞蛋、廁紙和紙巾。

牛奶公司旗下惠康去年10月推出「日日有低價」企劃，鎖定超過300款日常貨品價格6個月。惠康公布，「日日有低價」啟動第二階段，於4月至9月舉行，新增50款日常貨品鎖定價格，並擴闊「日日有低價」下的產品種類，涵蓋更多日常必需品，例如家樂牌雞粉、維他奶鈣思寶及灣仔碼頭雲吞等，意味自4月起，惠康有超過350款日常必需品價格將鎖定6個月。

惠康透露，「日日有低價」活動下最暢銷產品為鹽、雞蛋、廁紙和紙巾，自從降低及並鎖定價格後，廁紙及紙巾的銷量增加了一倍，食用油及麵條食品銷量更增長超過6成以上。

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「日日有低價」活動下，惠康旗下獨家品牌Meadows果仁非常受顧客歡迎，自從價格鎖定以來，現在已成為香港排名第一的果仁品牌。惠康稱，集團在第二階段繼續保留以下大受顧客歡迎的新鮮食品，意味他們價格由去年10月起將保持一年不變。舉例稱，泰國空運急凍豬肉售價維持39元，挪威急凍急凍三文魚扒（2件裝）售價39元。

惠康指，深深明白疫情影響並非短暫，2021年依然是充滿挑戰的一年，社會各界仍在努力抗疫，每個家庭在消費方面更趨緊慎，而各項社交距離措施衝擊各行各業，本港最新失業率更達到7.2%，是2004年以來的最高水平，因此「日日有低價」活動將延長6個月，以進一步保護顧客免受價格波動影響，同時更方便他們選購日常必需品。

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