耀才1428料內地「收水」為全年最大風險　恒指料27000至28000點區間波動

大市暢旺，刺激券商生意造好。耀才證券(01428)就於周一（12日）發盈喜，公布於2020年4月至2021年3月底止年度未經審核之稅前純利料達8.16億元，按年勁升54%。耀才證券主席葉茂林表示，過去兩年本港可謂多災多難，各行各業以至實體經濟受疫情重挫而元氣大傷，只有綫上經濟一枝獨秀，慶幸公司在過去兩年亦未受到新冠肺炎疫情及社會運動影響，客戶戶口總數更突破48萬，但始終外圍市況存在隱憂，中美爭拗持續，葉茂林形容可能會有「灰天鵝」出現。

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他建議政府應寬減利得稅和薪俸稅率，將現行稅率下調到10%至12%，以吸引人才、外資企業及資金，長遠亦有利於香港庫房收入以及增加就業機會。

被問到會否到內地開設實體店時，葉茂林表示，於疫情期間網上交易成為大趨勢，開設實體店的作用不大，因此決定以綫上交易為主。另亦預料新股方面，至今年底的成交額大約為2000億至3000億元，同時亦不擔心政府提升股票印花稅會降低投資者意欲，認為只要有錢賺，投資者仍會入市。

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另一方面，葉茂林又表示長遠而言看好阿里巴巴（09988），由於反壟斷罰款已定 ，並相信其表現會愈來愈好，但則不看好新經濟股，因升得太多 。他透露自己私人持有很多阿里巴巴股票，但就不敢幫公司買太多。至於特別股息方面，葉茂林表示會視乎情況而定來派發特別股息。

此外，耀才研究部總監植耀輝預期，今年第三季恒指將出現較大波動，在27000至28000點區間升跌勢較急，但相信對比美股市場今年累升一成，港股整體仍跑輸外圍，全年上望29000點，內地「收水」將為全年最大風險。

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記者：陳子謙