  • 26°C
香港時間 : 2021414日 (三) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機器人手術對未來醫療的影響

股市 12:00 2021/04/14

分享：

手術機器人早在20世紀80年代就已出現，在30多年後的今天，全球有4%的手術是由機器人完成的。儘管這個數字聽起來微不足道，但我們認為機器人手術存在着巨大的地域擴張和增長潛力。

機器人手術的優勢包括：

  • 提高靈活性，使外科醫生能夠在狹小的身體部位進行手術；
  • 提高精確性和控制性，協助醫生進行手術器械的定位和操作；
  • 縮短住院時間—創口更小意味着患者需要的恢復時間更短，再住院率也會更低。

隨着時間的推移，手術機器人的應用範圍顯著擴大。例如生產機器人輔助醫療設備的Intuitive Surgical，旗下的da Vinci系統已協助各地醫生和醫院進行了120萬個微創手術。 脊柱外科手術方面，Globus Medical的ExcelsiusGPS機械臂具完整導航功能，可幫助醫生精確對準及放置肌肉骨骼植入物。另外，Zimmer Biomet的ROSA Knee機器人技術則幫助接受過專門訓練的外科醫生定制膝關節植入物的位置。Zimmer還與Apple公司合作開發了應用程式，提供醫療決策資訊，並進一步加強患者與外科醫生之間的溝通。

到2023年，全球機器人手術設備市場預計將實現30%的複合年增長率。新冠肺炎疫情導致許多非緊急手術被迫延期，在未來疫情受控後，這些延期的手術將恢復進行，以致手術機器人的需求激增。

此行業前景可觀的另一個潛在原因是市場進入者增加。由於手術機器人市場滲透率較低，不同公司可以進入市場，開發解決各類問題的機械。例如，強生公司的市場佔有率不斷增長，尤其是在收購了Auris Health後（一個專注肺部診斷和手術的機器人技術平台）。此外，全球醫療設備製造商Medtronic亦正在開發一種外科手術機器人。

一些顛覆性科技（例如影像引導的機器人干預技術和更精準的運動控制技術等）令新的市場進入者具有巨大的創新潛力。加上5G和人工智能技術，該等領域的發展可望在未來增加可由機器人輔助的外科手術類型，譬如在本來難以觸及的身體部位切除腫瘤。因此，我們預計在未來幾年機器人外科手術領域將帶來引人注目的投資機會。

撰文 : Tom Riley 安盛投資管理機器人技術投資組合經理

醫療科技 手術 人工智能

上一篇文章

【國產疫苗】康希諾生物曾跌近兩成　採用強生阿斯利康疫苗同一技術研發

下一篇文章

【疫苗氣泡】香港最快5月解除英國來港航班限制　民航熔斷機制4月14日收緊（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【美股市況】納指收市升1%　蘋果4月20日辦發布會、股價升2.4%（不斷更新）
【美股市況】納指收市升1%　蘋果4月20日辦發布會、股價升2.4%（不斷更新）