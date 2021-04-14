機器人手術對未來醫療的影響

手術機器人早在20世紀80年代就已出現，在30多年後的今天，全球有4%的手術是由機器人完成的。儘管這個數字聽起來微不足道，但我們認為機器人手術存在着巨大的地域擴張和增長潛力。

機器人手術的優勢包括：

提高靈活性，使外科醫生能夠在狹小的身體部位進行手術；

提高精確性和控制性，協助醫生進行手術器械的定位和操作；

縮短住院時間—創口更小意味着患者需要的恢復時間更短，再住院率也會更低。

隨着時間的推移，手術機器人的應用範圍顯著擴大。例如生產機器人輔助醫療設備的Intuitive Surgical，旗下的da Vinci系統已協助各地醫生和醫院進行了120萬個微創手術。 脊柱外科手術方面，Globus Medical的ExcelsiusGPS機械臂具完整導航功能，可幫助醫生精確對準及放置肌肉骨骼植入物。另外，Zimmer Biomet的ROSA Knee機器人技術則幫助接受過專門訓練的外科醫生定制膝關節植入物的位置。Zimmer還與Apple公司合作開發了應用程式，提供醫療決策資訊，並進一步加強患者與外科醫生之間的溝通。

到2023年，全球機器人手術設備市場預計將實現30%的複合年增長率。新冠肺炎疫情導致許多非緊急手術被迫延期，在未來疫情受控後，這些延期的手術將恢復進行，以致手術機器人的需求激增。

此行業前景可觀的另一個潛在原因是市場進入者增加。由於手術機器人市場滲透率較低，不同公司可以進入市場，開發解決各類問題的機械。例如，強生公司的市場佔有率不斷增長，尤其是在收購了Auris Health後（一個專注肺部診斷和手術的機器人技術平台）。此外，全球醫療設備製造商Medtronic亦正在開發一種外科手術機器人。

一些顛覆性科技（例如影像引導的機器人干預技術和更精準的運動控制技術等）令新的市場進入者具有巨大的創新潛力。加上5G和人工智能技術，該等領域的發展可望在未來增加可由機器人輔助的外科手術類型，譬如在本來難以觸及的身體部位切除腫瘤。因此，我們預計在未來幾年機器人外科手術領域將帶來引人注目的投資機會。