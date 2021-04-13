【科技抗疫】AWS擴大診斷開發計劃資助範圍　向全球企業組織分配1,200萬美元

▲ AWS宣布啟動新階段診斷開發計劃，在本年分配餘下的1,200萬美元（約9,360 萬港元）資金，助各國組織加快疾病診斷相關的研發。

新冠肺炎疫情仍未完全退散，各界正努力研發科技工具抗疫。亞馬遜旗下的Amazon Web Services（AWS）宣布，將啟動新階段診斷開發計劃，在本年再分配1,200萬美元（約9,360萬港元）資金，協助各國組織利用雲端技術，加快疾病診斷相關的研發。

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去年3月份，AWS推出診斷開發計劃（AWSDiagnostic Development Initiative），提供2000萬美元（約1.56億港元）的運算服務積分，以及專業團隊支援，從而協助機構推動醫學診斷發展。目前為止，AWS已向全球87個（包括香港在內）企業及研發機構，提供800萬美元（約6,240萬港元）資助。

AWS宣布，新階段將分配餘下的1,200萬美元（約9,360萬港元），並將資助範圍擴大至三個全新領域，有意參與新一階段計劃的機構，可在今年年底前於此網頁申請，在7月31日前遞交的申請，將獲優先考慮。

目前該計劃受惠機構有初創企業、非牟利組織、研究機構和企業，支援的診斷項目包括抗體、抗原和核酸的分子測試、診斷成像、可穿戴設備，以及使用AI和機器學習技術檢測病毒的數據分析工具等。

責任編輯：李寶如