【樓市現象】九龍人原想進駐奧運站南昌站 睇樓後發現樓價太貴 轉投購入青衣站盈翠半島劈價盤

眼見樓市暢旺，買家怕之後樓價更高，更積極入市。中原地產高級分行經理楊麗珍表示，大市暢旺，買家積極入市追低水。青衣盈翠半島本月不足半個月已錄得6宗成交，比上月同期5宗增加，當中三房及以上大單位成交佔4宗。

【網民熱話】31歲擁一層890萬出租樓 加現金310萬 計劃退休 網民：李嘉誠都90歲才半退休，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

楊麗珍表示，分行最新促成盈翠半島6座高層B室成交，實用面積772平方呎，三房套房間隔，享海景及荃灣市開揚景致。原業主在去年10月以1,600萬元放盤，及至今年2月調整至1,500萬元，現以1,360萬元成交，折合實用呎價17,617元，累減240萬元或15%。

【樓市現象】難得遇上「5字頭」3房 單位要預留大筆裝修費 分支家庭客即時還價入市，詳見【下一頁】

楊麗珍指，買家為九龍區換樓客，原本想換入奧運站、南昌站等市區地段，睇樓後覺樓價太高，遂轉向同屬東涌綫的青衣區入手，見指標屋苑盈翠半島樓價相宜，交通同樣方便；上址內櫳企理，景致吸引，加上業主肯減價，遂快速拍板購入作新居。原業主則於2011年2月以727萬元買入單位，持貨10年轉售，帳面獲利633萬元，升值87%。



【樓市現象】長情業主群起沽貨賺幅「和味」 沙田第一城單位當年用24.8萬買入 35年後升值22倍570萬沽，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍