【港股追蹤】京東跌穿300元創去年10月以來新低　遭野村降目標價一成

野村今日發表報告，考慮到京東(09618)加碼投資雜貨業務，下調公司未來兩個財年的盈利預測，維持「增持」評級，美股目標價從109美元下調至98美元，港股目標價從424港元下調一成至378港元。

野村表示，認為京東對雜貨業務十分重視，預計京東將繼續加大對社區團購業務的投資。目前京東已經成立京喜集團專注社區團購業務，已覆蓋全國70個城市。惟拼多多、美團(03690)已分別覆蓋了300多個和2000多個城市。為了縮小其與拼多多和美團的差距，野村認為京東在未來幾個季度將加快在此領域的投資。該行預計2021財年京東零售的Non-GAAP營業利潤率將下降52個百分點至2.3%，以計入社區團購投資的影響。

京東表示，將在季度報表中把社區團購從其核心的零售業務中分離出來，並將其與新業務部門合併。如果不包括社區團購業務，野村預計零售業務的營業利潤率將與2020年基本持平。保持2021財年營收預測不變，預計合併營收增長27%，自營業務收入增長25%。

大行對京東評級及目標價：