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【退休調查】港人退休支出需要幾多？退休人士月使1萬　3成來自私己3成來自家用

Hot Talk 17:35 2021/04/13

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香港財務策劃師學會公布《港人退休真實開支調查》，發現退休人士每月真實開支約11,500元。除基本的衣食住行外，醫療開支也成為退休人士較多支出的項目。學會委託專業研究機構，去年透過電話訪問302位，年齡介乎55至74歲、目前並無領取需政府審核的社會福利、並在退休前個人收入達18,000元或以上的退休人士，以了解退休人士的真實退休開支，收入模式和狀況。

報告指，退休人士每月平均支出為11,453元，中位數為9,995元。當中有10%退休人士每月支出更超過20,000元。調查亦發現退休人士中，女性平均的每月支出較男性高，女性每月支出12,183元，男性為10,434元。香港財務策劃師學會主席李澄幸指，由於去年疫情限制旅遊及相關支出，是次調查亦未能反映相關數據，相信待通關或恢復旅遊時，退休人士每月開支費用也會有所上升。

調查亦提到，只有14%退休人士對於現時財政穩健狀況感到安全，49%受訪者表示擔心或感到警惕。報告亦了解到退休人士日常開支來源比例。其中33.5%來自家人支持，31.8%是個人積蓄，被動收入佔約27%。而一直被指為退休保障的強積金及年金在各自範疇所佔的比例都只有單位數，年金更只佔退休人士收入1.3%。學會認為年金作為退休後不受投資風險影響，而確保每月有穩定現金流的產品，滲透率相當極低，情況並不理想，指應加強推廣教育。

相關文章：【退休計劃】擁自住物業又沒有小朋友 想50歲退休應儲幾多錢？　網民：最重要有一份醫療保險

記者：林淑如

財富及退休規劃 退休 經濟

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