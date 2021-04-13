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德州男想消滅互聯網 圖炸亞馬遜數據中心被捕

環球社會熱點 18:33 2021/04/13

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互聯網早已是現代人生活不可或缺的一部分，不少人更是依賴互聯網維生。美國德州男子卻意圖消滅互聯網，聲稱要摧毀全球7成互聯網絡，密謀炸毀亞馬遜數據中心。最終男子計劃失敗，在和聯邦調查局（FBI）臥底交付爆炸品時被捕，一旦定罪將面臨最高20年的監禁。FBI指調查後發現，德州男子亦涉嫌參與美國國會暴動。

現年28歲的德州男子彭德利（Seth Aaron Pendley）相信，現時全球共有24棟建築物，負責營運全球7成的互聯網，當中包括FBI和美國中央情報局（CIA）所使用的伺服器。彭德利認為，若能破壞伺服器就能撼動美國的寡頭精英壟斷，所以計劃打算炸毀亞馬遜數據中心。

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彭德利曾在網上文章透露計劃，表示自己打算進行一些實驗，而實驗十分危險，會產生巨大熱能，後果可能是死亡。文章引起網民關注，繼而通報FBI。FBI決定派出臥底和他接觸，從而了解彭德利的計劃，得知他打算炸燬亞馬遜3幢放有伺服器的建築。其後FBI臥底向彭德利引薦，由另一FBI臥底假扮的炸藥供應商，聲稱可以向他出售爆炸裝置。兩人決定於4月8日會面，交付期間彭德利被FBI逮捕。據悉，臥底向彭德利交付的實際上，只是惰性氣體裝置。

FBI經過調查後，發現彭德利曾參與1月6日國會暴動。他曾告訴朋友，自己攜帶一支突擊步槍從德州開車前往華盛頓特區，並到達國會大樓窗外。但他卻將沒有進入大樓內，槍支亦留在車內。

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據悉，亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services ,AWS）托管不少受歡迎網絡服務及網站信息，的確在互聯網中扮演重要角色。但一個中心引起的網絡中斷，最多只會造成服務中斷幾小時，而且影響的人數有限。2017年一個 AWS中心發生重大故障，亦只令再現問答網站Quora等網頁離線數小時。

責任編輯：李俊儀

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