【新股IPO】攜程9961截飛傳超額認購16倍　每股268元定價

內地最大網上旅遊服務平台攜程 （新上市編號：09961）已於今午（13日）截飛，消息指攜程公開發售部份已錄得超額認購逾16倍；此外攜程公布以每股268元定價，較發行價上限333元低19.5%，意味將集資約84.8億元，較集資上限105.3億元少近20%。同時，若按攜程美股周一（12日）晚收市價35.2美元計，攜程在港上市價即有約2.1%拆讓。

攜程招股抽唔抽？中概股已玩完？ 耀才許繹彬：中概股仍具吸引力，見【下一頁】

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眼見攜程是次來港第二上市反應未見熱烈，其實也不意外，早前才經歷完一轉「血洗中概股」且跌勢看似仍未結束，投資者自然以觀望態度，但更重要是，近期港股也跌幅不少，與期抽新股，倒不如在現有的優質股趁低吸納更佳。由於市況不明朗，攜程孖展認購反應亦未見理想，綜合多間券商數據，攜程最新錄得43.98億元孖展，相當於超購約4.96倍。

攜程將於下周一（19日）掛牌。

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記者：張以正