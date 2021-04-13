台灣創業遇挫開業成本達7位數　80後港青咖啡夢不死　汲取失敗經驗返港再開店

近年，香港和台灣均掀起一股「文青」熱潮，有着別緻的裝修、精美咖啡和甜品的咖啡店肯定在年輕人的「打卡」名單之上。乘着這股熱潮，如果早着先機開咖啡店，想必也一定能賺到盆滿缽滿，不過創業豈會如此簡單。6位香港年輕人早在2012年到台灣創業開咖啡店，可惜因創業成本高昂，盈利又有限，最終決定告別台灣。不過，這未有磨滅一班年輕人的創業理念，他們汲取教訓，改變經營策略，在2年前轉戰香港，於銅鑼灣一間約400平方呎的店舖重新出發，成功站穩陣腳後，去年11月於將軍澳康城商場開設期間限定店，冀開拓不同客源。

大約9年前，有6位香港年輕人於咖啡店打工認識，工作約2年後，志同道合的他們萌生出創業念頭，便鼓起幹勁前往台灣創立咖啡店-Artista Perfetto。創辦人之一的楊曜輝指，在台灣開店主要有兩個原因，分別是當地的咖啡文化以及相宜成本。「當時感覺台灣的舊式咖啡店與日本很相似，咖啡文化比較深厚，以虹吸（濾布過濾未有用到咖啡機）的方式沖調咖啡。」香港的咖啡則偏向西方，以咖啡機或手沖方式沖調。他續指，即使在2、3年前，在台灣花約3萬新台幣（約8,300港元）便可聘請一位台灣員工。

跌碰是創業第一步

這些因素驅使下，他們決定在台北松山文創園區附近，開設約3,000平方呎的咖啡店，半年租金接近100萬新台幣（約28萬港元）。楊曜輝坦言，實際經營支出比想像中多，隨後的經營模式也與初衷有出入。他形容，因沒有生意經驗，初時6人到達台北時，都猶如一張白紙，很多時候處於摸索階段，「因為我們在那邊（台灣）是接近無connection（人脈），你當去了非洲，譬如尋找供應商、到哪裏購奶，或者買張枱，基本上是由零開始。」

6年間，楊曜輝與其他合夥人意識到，當地雖然咖啡文化盛行，但競爭太大，而且整個開業成本金額更達7位數，超出他們的預算，所以最終選擇不再續租。「坦白講，那6年間，並不是一個成功的生意，因為賺不到錢，這可視為一個跌碰，但我會視作為做一個品牌的第一步。」

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回港發展延續理念

做生意撞板，不一定是壞事，有時反倒可累積經驗。休息半年後，他們帶着品牌在香港開店，延續理念。2018年，Artista Perfetto在銅鑼灣開店，2020年11月又在康城商場開設期間限定店。這次他們更改經營策略，決定以細舖位起家，當時他們花約4萬多元租下銅鑼灣小巷400平方呎舖位。「我很喜歡外面有條巷，很有台灣的感覺；銅鑼灣令人覺得是一個鬧市，但那條巷就顯得特別寧靜。」

文章節錄自692期《iMoney Focus》上位生意經。

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責任編輯：黎淑雯

