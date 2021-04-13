【開戶優惠】銀行開戶迎新賞鬥燒錢 最豪獎6萬6千元

▲ 各大小銀行爆開戶搶客戰，以星展向大戶豪擲6.6萬元最慷慨。

甫踏入第2季，大小銀行已爆新客開戶搶客戰，除了鬥送甜頭着數外，亦有加碼派錢。舉建行亞洲為例，4月登場的新客開戶，同樣針對綜合理財服務，首季最高獎賞2.5萬元，但第2季已加碼至3.8萬元，按理貴賓晉裕客尊享多1.3萬元，合資格客戶自然要符合較多指定要求，例如每日平均合併結餘超過500萬元或以上，且達指定財富交易等。

此外，恒生（00011）亦針對獲晉升為優越理財新客戶，全面理財總值增長金額逾500萬元，亦有額外優惠，合資格客戶於開戶首月，再斥首10萬元，可享額外年利率1.88厘。

各銀行開戶迎新獎賞，可按下圖了解

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同樣，波動市下銀行以高息搶避險資金，建行亞洲提供月月增息計劃，港元存款最高達1厘，人民幣更達3厘，但屬於遞增式存款，鎖資第4個月才享尾期最高息優惠。

不過，眾業界中暫以星展招數多多，以不同着數力吸不同類別客戶群，有饋贈猶如獲近5厘利息，另外又專攻特定貴客，迎新賞最多更達6.6萬元，為一眾大小銀行中最手爽。亦有中資行大打溫情牌，送實用禮物。

先說最近連環發功的星展，在不同社交平台催谷旗下多款理財戶選擇，單以該行主攻兩大類戶口為例，包括：（1）晉身為「DBS豐盛理財客」可享專屬優惠，例如開立財富管理戶口，獎賞等同享4.5厘年利率，其附帶條件須於3月底前存入100萬元新資金，並維持至5月底等；（2）這新加坡過江龍銀行又猛谷另一名為「豐盛私人客優惠」，須個人理財總值800萬元，迎新獎更達6.6萬元。

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另方面，南洋商業銀行則主打全新NCB理財新戶，合資格新客除獲獎17688元外，更有機會賺取除麈蟎吸麈機。而上述兩間銀行亦提供額外着數，不約而同以人民幣定期存款作賣點，如在星展再敍造一年定存享2.45厘息，南商享相同年息的存期為6個月。

至於其他銀行，不少仍未更新開戶優惠截止期，暫未悉有否把3月底屆滿再順延，相反最豪的星展優惠期至6月底才到期。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪