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統計處：3月中小型企業業務整體收益指數按月微跌0.4 僅飲食、批發及進出口貿易業反升

環球政經 17:49 2021/04/13

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統計處今日(13日)發表2021年3月中小型企業業務狀況按月統計調查結果，發現其整體收益的現時動向指數在3月份錄得44.0，較2月的44.4，下跌了0.4，並預料未來一個月即4月份的業務收益展望動向指數為47.8。另外，按行業分析，除飲食業(由45.5升至57.4)、批發業(由45.6升至50.0)及進出口貿易(由43.9升至44.6)均有上升，其餘涵蓋的行業的業務收益現時動向指數較上月均有不同程度的下跌。

【職場熱話】升職但人工加唔夠10% 工作量變雙倍 感覺明升暗降 網民：做多一年再轉工：【下一頁

【英國經濟】英國2月國內生產總值按月增長0.4% 皆因恢復部分貿易及解除封城令：【下一頁

政府發言人表示，中小企於3月的營商氣氛整體來說仍然審慎。不少行業的細分指數下跌，但受惠於自2月中以來社交距離措施有所放寬，飲食業的細分指數顯著上升並重回擴張區域。 發言人進一步指出，若果本地疫情繼續減退和環球經濟持續恢復，香港的營商氣氛往後可能見到較全面的改善。二零二一至二二年度《財政預算案》提出的大規模逆周期措施，亦將有助緩解經濟面對的壓力。政府會密切留意相關情況。

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責任編輯：潘曉豐

經濟 疫情 貿易 批發 進出口 香港
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