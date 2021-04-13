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【第二季新盤】屯門御海灣II上載樓書　最快周內開價　新地︰「享矜罕優勢」

股樓投資 18:20 2021/04/13

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由新鴻基地產（00016）發展的屯門御海灣第2期今日（4月13日）上載樓書，新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目已取得入伙紙，正待批滿意紙，最快本周內可公布價單。她亦提到項目定價將參考御海灣1期，因2期享全海景，景致優質，屬罕見向南樓，價格將較1期上調。她透露，目前御海灣1期已出售逾九成單位，套現逾14億元，平均呎價逾18,600元。

【串燒成交】靠樓換樓致富　近逾千萬換三房單位　破頂價購卓爾居【下一

御海灣2期共提供406伙單位，實用面積由最細255平方呎至最大731平方呎，戶型由開放式至三房戶不等，另設少量特色單位。項目主打一至兩房單位，當中一房、一房連儲物房及兩房單位共佔86%。

御海灣II特色及賣點︰

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交通方面，御海灣2期為最接近屯赤隧道的最新住宅發展項目，並鄰近輕鐵、巴士及小巴站，無論往來大灣區或港九核心地帶皆便捷。此外，御海灣毗鄰屯門游泳池，亦設住客會所及康樂設施，生活配套完善。

張卓秀敏預期，項目享臨海向南優勢，多元化戶型及交通樞紐可吸引區內外分支家庭及不同類型買家，本周內有機會公布價單，料最快可於本月內開售，關鍵日期為2021年6月30日。

【樓市現象】 破頂成交再現　愉景新城兩房逼近800萬　就快連九成按揭都借不到【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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