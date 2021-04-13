【ET講股通】孫運喜：政策恐慌 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指即市一度升逾400點，惟全日升幅收窄至43點，收報28497點，大市總成交1,428億元。友邦 （01299） 升3.2%，貢獻恒指88點升幅；美團 （03690） 跌7.4%，拖累恒指105點跌幅。恒指20天綫得而復失，走勢麻麻，主要受累政策恐慌，可分兩方面講。

重磅科網股走勢疲弱

內地方面，官方再次針對互聯網平台企業有監管動作，約見34家相關企業，要求在1個月內全面自檢自查，並對外公布，對社會負責。互聯網股特別是平台企業，股價全綫受壓，特別是美團，該股更出現大手持股轉倉，惹來大股東配股的憂慮。在整改結果出來前，相信政策恐慌將持續困擾相關股份。

美團跌7.4%，一度失守前浪底及保歷加通道底部，走勢疲弱。京東 （09618） 跌3.5%，同樣一度失守前浪底及保歷加通道底部。騰訊 （00700） 跌0.9%，跌勢較先前大股東配股減持時為大，惟走勢仍較美團、京東佳。

恒生科指向下逼近200天綫，即華爾街所謂的牛熊分界綫。恒生科指保歷加通道底部為7878點，慎防失守。

儲局有機會提前「收水」

美國方面，則出現儲局有機會「收水」的政策恐慌。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，一旦美國疫苗接種率達到七成至八成五，則可考慮縮減QE規模。上次儲局表示將縮減QE規模為2013年，當年引致股市特別是新興市場大跌。市場估計，上述接種率有機會在8月上旬達成，甚至最快6月已可達成。儲局主席鮑威爾的言論相近。

後市宜緊盯數據，包括美國今晚公布3月通脹率，以及美國10年期債息走勢。後者未有跌破雙頂頸綫，反而向上重新突破下降軌，若突破1.77厘，恐惹大震盪。

展望後市，恒指料在保歷加通道中軸至底部27915點之間爭持。

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