【日本核廢水】倒落海引多方回應 美國表態力撐

▲ 日本政府決定兩年內將開始將福島核災的核廢水倒入大海，決定引起多方關注。

日本核廢水存放量明年將達到上限，日本政府周二（13日）決定兩年內將開始將福島核災的核廢水倒入大海，日本核廢水排放計劃將分30年進行。日本政府將核廢水倒入海的決定引起多方關注，美國政府讚揚日本的決定，而中方也表示關注並促請日本政府審慎處理核廢水。

福島核電廠變遷

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【日本核廢水】稀釋至世衛飲用水標準 分30年倒落海 【下一頁】

福島核污廢水擬兩年後排入海 中國等鄰國憂輻射問題 【下一頁】

美國

美國國務院發表聲明，稱日方舉動符合全球公認核安全標準。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於社交媒體Twitter上發文，大讚日本政府在核污水處理方面的決定，作出顯然的努力。布林肯又表示，美國期待日本繼續與國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）協調。

中國

中國外交部發言人批評日本政府不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水。

中方發言人指出日本政府的做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益，敦促日本政府重新審視福島核電站核廢水處置問題，不得擅自啟動排海。

南韓

南韓政府對日方排放核污水的決定表示遺憾，並表示將採取一切可行措施保護南韓民眾安全。首爾有民間團體舉行集會抗議日方決定並呼籲廢除計劃。有參與集會民眾表示大海不是垃圾桶，批評日本政府無權污染水域。

南韓外交部副部長崔鐘文當地周二（13日）下午更召見日本駐南韓大使相星孝一，就核污水排入大海的決定提出嚴正抗議。據悉，是次為相星孝一自去年2月出任駐南韓大使以來，首次獲南韓政府召見。

綠色和平

環保團體綠色和平批評有關決定完全無視福島、日本及亞太地區人民的利益，並促請日本政府收回決定。

綠色和平又指日本政府低估核輻射風險，沒有透過最佳技術來儲存及處理污水以盡可能減低輻射威脅，而是選擇最低成本的方式，直接將核污水倒入海中。

責任編輯：鄭錦玲