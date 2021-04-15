【3988中行】社保基金減持中行套現2.3億元　股息率逾7厘　綜合目標價3.8元（附大行目標價）

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【港股市況】恒生指數早段跌百點 長實提高回購上限股價升3%（不斷更新）
根據港交所權益披露顯示，社保基金在上周四（8日），在場內以每股平均價2.95元，減持中行（03988）7,760萬股，套現2.29億元。內銀股今早普遍受壓，中行最新報3.07元，跌0.3%。
事實上，中行股價由去年10月低位2.33元計，至周三（13日）收市價3.08元，約半年時間累升32%，若計及除息等因素，創15個月高，中行最新股息率仍達7.6厘，5月27日除淨，並獲證券商繼續唱好，綜合目標價3.8元。
中行股價（除息/不計除息）走勢圖
|券商
|投資評級
|目標價（元）
|中金
|跑贏大市
|4.68
|晨星
|持有
|4.14
|銀河聯昌
|增持
|4.10
|廣發證券
|買入
|4.03
|大和證券
|買入
|4.00
|農銀國際
|買入
|3.98
|滙豐證券
|買入
|3.90
|高盛
|中性
|3.77
|建銀國際
|跑贏大市
|3.70
|大摩
|超配
|3.60
|交銀國際
|買入
|3.50
|瑞信
|跑贏大市
|3.50
|摩通
|中性
|3.30
|海通國際
|中性
|3.25
「工中建農」四大國有內銀悉數放榜後，券商齊指去年第四季業績有驚喜，而且內地3月份新增貸款勝市場預期，唱好內銀股估值將迎來反彈。其中，加派末期息幅度最慷慨的中行 （03988） ，4月開局以來，7個交易日之中，僅1日下跌，1日平走，5日報升。
內銀股近年估值持續低企，隨着盈利開始重拾升勢，多間主要券商籲買。農銀國際發報告指，考慮到中行的估值仍然偏低，維持對中行投資評級在「買入」，目標價3.98元。
但農銀國際同時指出，中行的海外業務形成一定不確定性，即使中行的國際業務貢獻按年有所下跌，但其業務仍然是同業當中最國際化，亦正因如此，有可能因而抵銷中國經濟復甦的利好因素，因而導致盈利增速較其他同業慢。
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編輯：譚志偉、趙穎妍