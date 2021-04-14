【3988中行│利好】中行發力半年升3成　股息率仍達7.6厘　綜合目標價3.8元（附大行目標價）

▲ 農銀國際指，中行的海外業務或抵銷中國經濟復甦的利好因素，盈利增長將因而放緩。（法新社圖片）

中行 （03988） 由去年10月低位2.33元計，到最新收市價3.08元，約半年時間累升32%，若計及除息等因素，創15個月高，中行最新股息率仍達7.6厘，5月27日除淨，並獲證券商繼續唱好，綜合目標價3.8元。

中行股價（除息/不計除息）走勢圖

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

券商 投資評級 目標價（元） 中金 跑贏大市 4.68 晨星 持有 4.14 銀河聯昌 增持 4.10 廣發證券 買入 4.03 大和證券 買入 4.00 農銀國際 買入 3.98 滙豐證券 買入 3.90 高盛 中性 3.77 建銀國際 跑贏大市 3.70 大摩 超配 3.60 交銀國際 買入 3.50 瑞信 跑贏大市 3.50 摩通 中性 3.30 海通國際 中性 3.25

「工中建農」四大國有內銀悉數放榜後，券商齊指去年第四季業績有驚喜，而且內地3月份新增貸款勝市場預期，唱好內銀股估值將迎來反彈。其中，加派末期息幅度最慷慨的中行 （03988） ，4月開局以來，7個交易日之中，僅1日下跌，1日平走，5日報升。

內銀股近年估值持續低企，隨着盈利開始重拾升勢，多間主要券商籲買。農銀國際發報告指，考慮到中行的估值仍然偏低，維持對中行投資評級在「買入」，目標價3.98元。

但農銀國際同時指出，中行的海外業務形成一定不確定性，即使中行的國際業務貢獻按年有所下跌，但其業務仍然是同業當中最國際化，亦正因如此，有可能因而抵銷中國經濟復甦的利好因素，因而導致盈利增速較其他同業慢。

相關文章：

【業績｜內銀股】中行、農行各多賺3%及2% 中行：市場勿過分解讀不良率反彈（第三版）

【業績｜內銀股】工建交行多賺逾1% 建行末期息每股0.326元人幣（第三版）

【內銀股】高盛調高全線內銀股目標 郵儲行目標價升七成、納確信買入

【內銀股】中金料內銀利潤增長5年高 建行工行農行齊升逾半成

編輯：譚志偉、趙穎妍