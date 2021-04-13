【內銀股】中行升1.3%創逾52周高　農銀國際：料盈利增速低於其他國有行

▲ 農銀國際指，中行的海外業務或抵銷中國經濟復甦的利好因素，盈利增長將因而放緩。（法新社圖片）

「工中建農」四大國有內銀悉數放榜後，券商齊指去年第四季業績有驚喜，唱好內銀股估值將迎來反彈。其中，加派末期息幅度最慷慨的中行 （03988） ，今日創逾52周高，全日漲1.3%收報3.04元。

其他國有內銀方面，建行 （00939） 全日漲1.7%收報6.57元，農行 （01288） 升1.3%收報3.11元。工行 （01398） 無升跌，收報5.49元。

內銀股近年估值持續低企，隨著盈利開始重拾升勢，多間主要券商籲買。農銀國際發報告指，考慮到中行的估值仍然偏低，維持對中行投資評級在「買入」，目標價3.98元。但同時指出，中行相對其他大型內銀同時有個別風險因素，因而導致盈利增速較其他同業慢。

農銀國際指，中行的海外業務形成一定不確定性，即使中行的國際業務貢獻按年有所下跌，但其業務仍然是同業當中最國際化，亦正因如此，有可能因而抵銷中國經濟復甦的利好因素，盈利增長將因而放緩。

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編輯：趙穎妍