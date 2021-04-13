外媒揭WhatsApp或現漏洞 　簡單一招可停用對方帳戶

有外媒報道，通訊軟件WhatsApp再被爆有安全漏洞，任何人只要擁有用戶的手機號碼，便可停用對方帳戶，當中不需要任何黑客技術，而WhatsApp暫未確認此事。

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綜合外媒報道，早前安全研究人員Luis Márquez Carpintero及Ernesto Canales Pereña於《福布斯》上發表文章，並分享他們對該漏洞的發現。當用戶下載WhatsApp後，攻擊者便會嘗試通過請求身份驗證碼來登錄。在12個小時內不斷嘗試一定次數直至WhatsApp無法再傳送驗證碼。再過多12個小時後，WhatsApp便會出現Bug，用戶無法收到驗證短訊；同時間攻擊者會重新設定新的電郵地址，並向WhatsApp支援人員發送「丟失/被盜的電話請求」，以停用對方的帳戶。WhatsApp支援人員不會真正驗證電郵地址是否與對方用戶相關，因此該用戶便不能再登入。及後，用戶欲重新登入WhatsApp，畫面亦會顯示「請於1秒後再試」的提示，意味將無法登錄。

有報道指，用戶可於WhatsApp「設定」，並按下「雙步驟驗證」，輸入PIN碼後，並提供電郵地址，或能避免事件發生。

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責任編輯：黎淑雯

