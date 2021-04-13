  • 26°C
香港時間 : 2021413日 (二) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外媒揭WhatsApp或現漏洞 　簡單一招可停用對方帳戶

環球政經 19:18 2021/04/13

分享：

有外媒報道，通訊軟件WhatsApp再被爆有安全漏洞，任何人只要擁有用戶的手機號碼，便可停用對方帳戶，當中不需要任何黑客技術，而WhatsApp暫未確認此事。

【職場熱話】老闆以為出14K請倉務員很慷慨 但要求新同事不斷做做做 網民：過量嘅工作邊個頂得順？：【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

綜合外媒報道，早前安全研究人員Luis Márquez Carpintero及Ernesto Canales Pereña於《福布斯》上發表文章，並分享他們對該漏洞的發現。當用戶下載WhatsApp後，攻擊者便會嘗試通過請求身份驗證碼來登錄。在12個小時內不斷嘗試一定次數直至WhatsApp無法再傳送驗證碼。再過多12個小時後，WhatsApp便會出現Bug，用戶無法收到驗證短訊；同時間攻擊者會重新設定新的電郵地址，並向WhatsApp支援人員發送「丟失/被盜的電話請求」，以停用對方的帳戶。WhatsApp支援人員不會真正驗證電郵地址是否與對方用戶相關，因此該用戶便不能再登入。及後，用戶欲重新登入WhatsApp，畫面亦會顯示「請於1秒後再試」的提示，意味將無法登錄。

有報道指，用戶可於WhatsApp「設定」，並按下「雙步驟驗證」，輸入PIN碼後，並提供電郵地址，或能避免事件發生。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

WhatsApp 倉務員 黑客 道瓊斯工業平均指數 市盈率 軟件 財務自由
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事