  • 29°C
香港時間 : 2021413日 (二) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

笑菲臘親王「老兼歧視人」 澳洲喜劇演員挨鬧（有片）

環球社會熱點 17:09 2021/04/13

分享：

英國菲臘親王於上周五（9日）離世，消息舉世矚目。但澳洲一名喜劇演員未有注意最新消息，於同日照樣在舞台上用菲臘親王開玩笑，台下觀眾傳達菲臘親王死訊後仍不停止。不少網民及王室支持者狠批演員的舉動，但演員堅稱自己不知菲臘親王逝世的消息。

【菲臘親王喪禮】威廉不穿軍服出席 關弟弟脫離王室事？ 【下一頁】

菲臘親王認為哈里受訪極愚蠢 王室作家：其反應與戴妃受訪一樣 【下一頁】

27歲的斯皮爾斯（Lewis Spears）當晚在台上演出，並以英國王室為題材。斯皮爾斯先嘲諷近日引起王室風波的哈里梅根專訪內容，笑稱王室是有歧視。然後，斯皮爾斯把目標轉向菲臘親王，指菲臘親王可能有3000歲，甚至是歧視一字的原作者。

此時台下觀眾大叫「他今晚剛離世」（he died tonight），並讓斯皮爾斯閱讀肯辛頓宮的聲明。斯皮爾斯一臉愕然難以置信，但仍然繼續有關菲臘親王有歧視的笑話，並即興說出「有點過時」（a bit overdue），笑稱以為菲臘親王早在10年前已經去世。台下觀眾當時哄堂大笑。

斯皮爾斯台上開菲臘親王玩笑

一眾網民及王室支持者卻不太欣賞斯皮爾斯的演出，在其社交平台猛烈批評。有人指摘斯皮爾斯在不適當的時間開一個剛去世者的玩笑，失去菲臘親王對不少人而言並非笑話。斯皮爾斯堅稱，在表演之前根本不知道消息。

責任編輯：吳漢培

皇室 歧視 社交平台 菲臘親王 澳洲 英國

上一篇文章

【日本核廢水】倒落海引多方回應 美國表態力撐

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間17:00）
【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？
【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？
【新冠疫苗】世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用
【新冠疫苗】世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種