笑菲臘親王「老兼歧視人」 澳洲喜劇演員挨鬧（有片）

英國菲臘親王於上周五（9日）離世，消息舉世矚目。但澳洲一名喜劇演員未有注意最新消息，於同日照樣在舞台上用菲臘親王開玩笑，台下觀眾傳達菲臘親王死訊後仍不停止。不少網民及王室支持者狠批演員的舉動，但演員堅稱自己不知菲臘親王逝世的消息。

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27歲的斯皮爾斯（Lewis Spears）當晚在台上演出，並以英國王室為題材。斯皮爾斯先嘲諷近日引起王室風波的哈里梅根專訪內容，笑稱王室是有歧視。然後，斯皮爾斯把目標轉向菲臘親王，指菲臘親王可能有3000歲，甚至是歧視一字的原作者。

此時台下觀眾大叫「他今晚剛離世」（he died tonight），並讓斯皮爾斯閱讀肯辛頓宮的聲明。斯皮爾斯一臉愕然難以置信，但仍然繼續有關菲臘親王有歧視的笑話，並即興說出「有點過時」（a bit overdue），笑稱以為菲臘親王早在10年前已經去世。台下觀眾當時哄堂大笑。

斯皮爾斯台上開菲臘親王玩笑

一眾網民及王室支持者卻不太欣賞斯皮爾斯的演出，在其社交平台猛烈批評。有人指摘斯皮爾斯在不適當的時間開一個剛去世者的玩笑，失去菲臘親王對不少人而言並非笑話。斯皮爾斯堅稱，在表演之前根本不知道消息。

責任編輯：吳漢培