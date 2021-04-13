【中小企】中小企3月營商氣氛仍審慎　惟飲食業細分指數顯著上升

本港疫情有所緩和，然而，政府統計處今日（13日）發表3月份中小企業務狀況按月統計調查的結果，顯示中小企營商氣氛仍然審慎。

【市道回暖】中小企2月營商氣氛改善 飲食業業務收益上升

該項統計調查約從600間中小企的固定樣本搜集意見。中小企業務收益的現時動向指數，從2月在收縮區域的44.4輕微下跌至3月的44.0，而對4月份的業務收益展望動向指數為47.8。按行業分析，除飲食業（從45.5上升至57.4）、批發業（從45.6上升至50.0）及進出口貿易（從43.9上升至44.6）外，其他統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在3月均較上月有不同程度的下跌。

進出口貿易新訂單的現時動向指數從2月的45.7上升至3月的46.4，而對4月的新訂單展望動向指數為49.2。

政府發言人表示，中小企於3月的營商氣氛整體來說仍然審慎。不少行業的細分指數下跌，但受惠於自2月中以來社交距離措施有所放寬，飲食業的細分指數顯著上升並重回擴張區域。若果本地疫情繼續減退和環球經濟持續恢復，香港的營商氣氛往後可能見到較全面的改善。

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責任編輯：蘇穎琪