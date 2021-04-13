下載次數較少 Google購物將於6月暫停支援Android與iOS版

Google宣布，旗下應用程式Google 購物 (Google Shopping)將於6月關閉Android與iOS的手機版App，並打算將Google 購物的功能，整合到其他服務。

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《9to5Google》報導，Google預計在今年6月暫停Android與iOS系統上的Google 購物手機版應用程式。現時大部分的用戶在尋找商品時，透過Google的搜尋系統，立即能找到自己想要的商品，不用刻意下載其應用程式。因此Google打算把其功能整合到其他的Google服務上，例如搜尋、圖片搜尋或YouTube等。如果用戶還想繼續使用Google 購物，Google亦會保留網頁版的運作，供有關用戶使用。至今，Google 購物在Google Play上的安裝次數超過100萬，但相比於其他程式，下載次數則算不上多。

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Google Shopping在2002年出現，當時以Froogle名稱給予大眾使用，其後2007年改名為Google Product Search，直至2012年5月才正式改名為現時所稱的Google 購物，繼之推出專屬的手機應用程式，提供各式各樣產品的比價功能，並能直接連結到商家。

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責任編輯：羅浩濂