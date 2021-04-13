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【可持續發展】貝萊德及淡馬錫合推減碳投資基金　初始投資額約47億元

Hot Talk 16:57 2021/04/13

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【可持續發展】貝萊德及淡馬錫合推減碳投資基金　初始投資額約47億元

全球最大基金公司貝萊德（Blackrock）公布，與淡馬錫（Temasek）成為減碳夥伴（Decarbonization Partners），兩者將會推出一系列的減碳投資基金，專注於投資擁有較先進的減碳解決方案，冀加快全球於2050年達至零碳排放的目標。

貝萊德及淡馬錫的初始投資額約6億美元（約46.8億港元），將投資於不同的減碳基金，而除貝萊德及淡馬錫外，減碳投資基金將會引入致力達至零排放的第三方投資者。貝萊德及淡馬錫均希望，首隻減碳基金可募集10億美元。

減碳投資基金將會投資於研發處於初期的石，這些公司致力研發經過驗證的新一代再生能源及出行技術，包括新興燃氣來源、電網解決方案、電子貯藏、電動及自動車技術，以致與建築及製造行業相關的減碳創新方案。

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