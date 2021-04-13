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【職場熱話】新人打錯字 扯一大堆藉口 還對上司說粗口 網民：咁你都忍到？

理財智慧 19:53 2021/04/13

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疫情下失業率高企，不論是新畢業的大學生，還是想轉工的打工一族都難以找到工作，因此能夠於逆市中找到工作的人，應該更要珍惜工作。近日有網民於網上討論區發文，抱怨公司新來的剛畢業大學生不斷打錯字。

    點擊圖片放大
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有網民覺得，如果樓主是管理層的話，只是被員工以粗言對待一事，已經可以炒他魷魚。無論樓主是什麼職位，也接受不到被人粗言對待。而那個剛畢業大學生，更不應該胡亂罵人，而且他還會隨口扯一堆理由來推卸責任，手快打錯還不檢查，樓主能忍他真是神人。

【職場熱話】升職但人工加唔夠10% 工作量變雙倍 感覺明升暗降 網民：做多一年再轉工【下一頁

有網民嘲諷，樓主不應該炒他，還要多請一個人來為他檢查錯字。或者是詢問一下，「岀糧岀少1個0比你得唔得?」

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責任編輯：張瑋婷

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