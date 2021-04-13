散戶避免中伏　被沽空機構狙擊的5大特徵

▲ 瑞幸咖啡因財務造假而引發中概監管風波。

沽空機構狙擊上市公司屢見不觧，好像今年初香櫞研究唱淡遊戲驛站 Gamestop（美︰GME），港股近期則有永升生活服務 （01995） 被GMT Research指利潤率可疑，估值過高，但遭公司強烈否認。

被狙擊企業，股價均會即時受到影響，嚴重的話分分鐘被除牌，管理層辭去職務等，像瑞幸咖啡事件記憶猶新，那散戶投資又如何避免「中伏」？安邁亞洲區爭議解決與調查服務高級董事蕭凱苓，列出被沽空機構狙擊的公司，5種可能出現的情況：

1. 股價被高估或者採用了不透明或過於複雜的非傳統會計準則；

2. 誇大其詞，自稱比同行業界有更超卓的業績表現；

3. 屬於被市場認為是增長迅速的新興行業，例如生物科技、電子商貿和加密貨幣；

4. 在內部監控措施不足或企業管治標準較不完善的地區營運

5. 權力集中的公司，一般只由一名或少數名管理層和顧問掌控，並通常缺乏有效的獨立董事會監查。

如受狙擊 不能忽視長期影響

安邁亞洲區爭議解決與調查服務高級董事羅嘉則指，公司如果受到活躍沽空機構狙擊，應該積極制定應對方案，妥善處理持份者的疑慮，除了要考慮採取短期措施以穩定股價，亦不能忽視長期影響，例如公司須在企業管治人員的領導下作出有力回應，確保內容具說服力、客觀及有事實根據；必須準備好應對監管機構的查詢等等。

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記者：區嘉俊