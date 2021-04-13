  • 29°C
香港時間 : 2021413日 (二) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

散戶避免中伏　被沽空機構狙擊的5大特徵

股市 16:54 2021/04/13

分享：

瑞幸咖啡因財務造假而引發中概監管風波。

沽空機構狙擊上市公司屢見不觧，好像今年初香櫞研究唱淡遊戲驛站 Gamestop（美︰GME），港股近期則有永升生活服務 （01995） 被GMT Research指利潤率可疑，估值過高，但遭公司強烈否認。

被狙擊企業，股價均會即時受到影響，嚴重的話分分鐘被除牌，管理層辭去職務等，像瑞幸咖啡事件記憶猶新，那散戶投資又如何避免「中伏」？安邁亞洲區爭議解決與調查服務高級董事蕭凱苓，列出被沽空機構狙擊的公司，5種可能出現的情況：

1. 股價被高估或者採用了不透明或過於複雜的非傳統會計準則；

2. 誇大其詞，自稱比同行業界有更超卓的業績表現；

3. 屬於被市場認為是增長迅速的新興行業，例如生物科技、電子商貿和加密貨幣；

4. 在內部監控措施不足或企業管治標準較不完善的地區營運

5. 權力集中的公司，一般只由一名或少數名管理層和顧問掌控，並通常缺乏有效的獨立董事會監查。

如受狙擊　不能忽視長期影響

安邁亞洲區爭議解決與調查服務高級董事羅嘉則指，公司如果受到活躍沽空機構狙擊，應該積極制定應對方案，妥善處理持份者的疑慮，除了要考慮採取短期措施以穩定股價，亦不能忽視長期影響，例如公司須在企業管治人員的領導下作出有力回應，確保內容具說服力、客觀及有事實根據；必須準備好應對監管機構的查詢等等。

相關文章：【大行報告】里昂力撐永升生活服務 指遭沽空機構嚴重低估 上調投資評級至「買入」

記者：區嘉俊

港股 香港交易及結算所有限公司 沽空

上一篇文章

【可持續發展】貝萊德及淡馬錫合推減碳投資基金　初始投資額約47億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【滙豐HSBC】華為孟晚舟入稟香港索滙豐文件案　滙豐：與華為、孟晚舟已達成協議（第二版）
【滙豐HSBC】華為孟晚舟入稟香港索滙豐文件案　滙豐：與華為、孟晚舟已達成協議（第二版）