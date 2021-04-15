【Coinbase上市】Coinbase收市報328.28美元、高參考價31%

▲ 美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）周三上市

美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）周三上市，直接上市參考價為250美元，開盤報381美元，較參考價高52.4%，走勢先高後低，最高見429.54美元，高71.8%，收市僅升31.2%，收報328.28美元，成交298.54億美元。以A股發行1.307億股，以及B股發行6850萬股計，市值約646億美元。

有進取的分析員指，Coinbase在近期比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）大熱，上市時市值或高達1000億美元。

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參考近年美股新股， Spotify、Slack、Palantir等中大型獨角獸都以直接上市方式上市，首日平均較上市參考價升37%。

比特幣bitcoin突破64000美元

Coinbase上市在即之際，比特幣、以太幣價格再創新高。比特幣一度突破64000美元，高見64829.14美元。截至本港時間今晨5時半，根據coindesk數據， 比特幣價格報62692.6美元，過去24小時回順至跌0.4%。另外，以太幣曾升穿2300美元，高見2388美元，最新報2403.27美元，升5.1%。

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金融市場上對於加密貨幣、尤其是比特幣價值的爭論仍在繼續，BCA Research旗下產品Counterpoint的首席策略師Dhaval Joshi認為，比特幣可升至12萬美元。他指出，目前比特幣在反法幣市場的份額為10%。隨著這一份額增長一倍，甚至兩倍，從算術上講，就要求加密貨幣價格相應地上漲一倍至兩倍。

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編輯：吳敏芳