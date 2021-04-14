【Bitcoin】Coinbase上市參考價250美元、分析料市值可逼1000億美元　比特幣以太幣破頂潮未完

美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）周三上市，直接上市參考價為250美元，相對應市值已達491.9億美元，不過直接上市參考價僅反映近期私募市場的Coinbase的交易價，未必等同於Coinbase開盤價格，有進取的分析員指，Coinbase在近期比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）大熱，上市時市值或高達1000億美元。

參考近年美股新股， Spotify、Slack、Palantir等中大型獨角獸都以直接上市方式上市，首日平均較上市參考價升37%。

Coinbase上市在即之際，比特幣、以太幣價格再創新高。截至本港時間今晨11時分，根據coindesk數據， 比特幣價格突破63000美元，在過去24小時升逾4%，高見63825美元。另外，以太幣曾升穿2300美元，高見2315.94美元。

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金融市場上對於加密貨幣、尤其是比特幣價值的爭論仍在繼續，BCA Research旗下產品Counterpoint的首席策略師Dhaval Joshi認為，比特幣可升至12萬美元。他指出，目前比特幣在反法幣市場的份額為10%。隨著這一份額增長一倍，甚至兩倍，從算術上講，就要求加密貨幣價格相應地上漲一倍至兩倍。

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編輯：吳敏芳

