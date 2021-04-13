【Bitcoin】Coinbase上市前夕　比特幣升穿63,000美元、以太幣穿2200美元

美國最大加密貨幣交易所Coinbase上市前夕，比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum） 價格再創新高。根據Coin Metrics數據，截至本港時間晚上9時， 比特幣價格突破63000美元，在過去24小時升逾5%，高見63171美元。另外，以太幣亦升穿2200美元，最新報2222美元。

Coinbase上市前五大風險不可不知 比特幣創辦人中本聰身份曝光是風險？【下一頁】

金融市場上對於加密貨幣、尤其是比特幣價值的爭論仍在繼續，BCA Research旗下產品Counterpoint的首席策略師Dhaval Joshi認為，比特幣可升至12萬美元。他指出，目前比特幣在反法幣市場的份額為10%。隨著這一份額增長一倍，甚至兩倍，從算術上講，就要求加密貨幣價格相應地上漲一倍至兩倍。

虛擬貨幣交易所第一股周三登場 Coinbase賣點逐一數【下一頁】

美國最大加密貨幣交易平台Coinbase（代號﹕COIN）擬於周三（14日）以直接方式上市，加上近期比特幣屢創新高，加密貨幣已成為全球投資者焦點。

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編輯：吳敏芳

