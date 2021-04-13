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【居家工作】打工仔不愛WFH？　英國高盛辦公室全面開放　料員工陸續結束在家工作

商業 17:00 2021/04/13

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高盛位於倫敦的歐洲總部逐漸結束在家工作（Work from Home）措施。

隨著英國封城政策鬆綁，高盛位於倫敦的歐洲總部亦逐漸結束在家工作（Work from Home）措施。有員工認為，在辦公室工作更好。

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經歷過逾一年的在家工作，不少英國高盛的員工是首次重返辦公室。據《衛報》報道，有員工接受訪問時表示，相信辦公室環境安全，因公司已做好準備工作；而員工亦需要每周進行一次病毒檢測。該員工又認為，在辦公室工作時，日程比較穩定；反之在家工作時，經常未能下班、結束公務。

高盛行政總裁David Solomon早前呼籲員工盡量重返辦公室，又指疫情下採取的創新協作式工作模式並不適合高盛。在疫情最嚴峻時，只得少數員工獲准在辦公室工作，以維持營運及金融穩定。現時高盛已重新全面開放予員工，但強調員工是否返回辦公室只屬自願性質。現時6000名倫敦員工當中，已有15%至20%在上周回到辦公室工作，不過隨著英國「解封」，該企相信將會有更多僱員本周陸續跟隨。

倫敦政府部門發布的數據顯示，與復活節假期後的第一個工作日相比，周一倫敦地鐵的人流較上週增加了18％。有實時數據亦顯示，倫敦的高峰時間乘車時間比非繁忙的情況長40％，較上星期增加了10個百分點。

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責任編輯：葉泳珊

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