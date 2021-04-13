【人民幣定期存款】半年人民幣定存最高息2.5厘 中小行連續2日加息

▲ 華僑永亨連續兩天加人民幣存息，半年期年息新報2.2厘。

追息族有好消息，因4月開局現已踏入第2周，中小行未有隨中資大行，於第2季跟減人民幣定期存款息率，相反華僑永亨及大眾銀行連續兩天加息，當中華僑永亨半年期人幣定存累升0.2厘年息，新息率至2.2厘，打入5甲列。專家預期中小業界逆市下，仍勇於加息搶存，畢竟中港通關在望，料跨境融資需求漸恢復。

各港銀半年人民幣定存息率，可按下圖了解

綜觀次季的市況，中銀香港（02388）於上周五（4月9日）調低半年及一年人幣定存年息0.05厘，新息率齊報1.5厘，這是甫踏入4月以來，第2間發鈔行調整息率。滙豐（HSBC）於上周四（8日）短減長加人民幣定存息，下調3個月年息0.1厘，卻加1年長息0.1厘，令現時旗下短中長息罕現齊報1.5厘。

專家指，美國今天（13日）又再拍賣債券，刺激長債息再升，今午10年期國債又再重上1.7厘，包括人民幣等非美貨幣難免受壓，遂令上月季結前的加息吸存戰又再重臨。事實上，華僑永亨及大眾銀行於本周已掉頭加息。

人幣1年定存又有幾高息？【下一頁】

況且，專家預期，下半年美元仍偏強，間接累人民幣等非美貨幣受壓，遂料長息較具上升空間，業界冀逆市吸存。

此外，單以大行的人幣定存息率比併，目前工銀亞洲的3個月期、半年期及1年皆報2.1厘，跑贏中銀香港、滙豐及渣打旗下3存期的1.5厘。不過，工銀亞洲的人幣定存門檻最高，須50萬元（人民幣，下同），反觀，兩大發鈔行只要求1萬元。

要是計及中小行，半年期人幣定存以招商永隆的2.5厘年息居首，升越南商的2.45厘。3個月期人幣定存是小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）、星展與南商的2.4厘年息，齊膺三冠王；一年期人幣定存則以印度銀行ICICI、以及天星同為2.5厘，問鼎冠絕全城息率。

展望人民幣滙價走向，內地今天公布進出口數據，稍遜於預期。現市況較多業界料年底目標為6.4，包括大華銀行、瑞穗亞洲首席策略師張建泰、華僑永亨經濟師李若凡、以及恒生（00011）首席市場策略員溫灼培等。

美元看升，美元定存息率最高5.55厘【下一頁】

信銀國際經濟師李業勤回應本報查詢指，料人民幣兑美元今年高低位介乎6.45至6.7，年底目標6.6。

外電指，本周美國多達1200億美元拍賣，市料在供應驟增下，恐再令債價受壓推高債息。招商永隆司庫蕭啟洪補充，隨着美息趨升，令人民幣的利差優勢收窄，影響人幣表現，年內升值將趨緩，預期今年上落區間為6.4至6.7，年底目標約為6.5至6.55水平。

蕭啟洪原本預期人民幣年底目標為6.3，現已下調至6.5到6.55。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧料，人民幣年底目標為6.35。ING大中華首席經濟師彭藹嬈維持年尾人民幣重上6.3今年新高。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪