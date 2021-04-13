【美股分析】大型股估值重回合理水平 晨星薦15隻平靚正之選

晨星周二（13日）發表《2021年第二季美國股票市場展望報告》，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，第一季美股大市錄得6.01%的回報，回報主要來自價值股及小型股，而在部份中小型增長股經過一個季度的調整後，美股現價與該行計算出的內在價值（Intrinsic Value）溢價由上季8%降至現時的3%。

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他又指，價值股於去年年底有約一成折讓，經過一個季度的上升後，現時已收窄至3%折讓，估值仍然合理，至於去年底比內在價值有近13%溢價的增長股則收窄至只有2%溢價，當中大型增長股更只有1%溢價，Sekera建議投資者於第二季應構建更平衡的組合，同時持有價值股與增長股。

去年底晨星列出的12隻估值過高的巨型股中，在8隻於首季錄得負回報，該行今季再加入四隻估值過高的股份，包括摩根大通（JPM）、UnitedHealth、Abbott（UNH）以及Oracle（ORCL）。Sekera又指出，現時市場忽略了護城河較闊（即具有長期競爭優勢的公司）的大型股，投資者可利用此機會以低於內在公允價值吸納這批股份，這些股份包括（見圖）。

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