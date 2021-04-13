【樓市熱話】住240呎兩房 想結婚生仔 被女受嫌單位細 網民：放張BB床連門口都入唔到

根據國際調查機構，調查香港樓價連續11年蟬聯全球最難負擔的房地產市場榜首，近日有網民在討論區開帖，指自己現時住240平方呎，共有2房，有「梗廚房」，沒有露台。雖「五門歸心」，但很難擺傢俬。樓主現時未結婚，打算將來生小朋友，故留一間房給小朋友用，但被女朋友嫌棄單位太細。因此，上網求網民安慰。

延伸閱讀：【上車恩物】樓價不用400萬 元朗舊樓扺唔抵買？

▼ 點擊圖片放大















【樓市現象】難得遇上「5字頭」3房 單位要預留大筆裝修費 分支家庭客即時還價入市 【下一頁】

此帖文一出引來不少網民回應，他們認為樓主一人住一房就可以，如果兩房就真是很細，若再加小朋友就接受不到。有網民要求樓主不要生小朋友，免得害了小朋友。更有網民認為一人短住240呎勉強是可以，但兩人長住就真的不可行。

然而，有網民建議樓主應考慮買大一點的單位，「寧加十幾萬買大埔、元朗和屯門新一點的300幾呎二手舊樓好過。」、「沙田穗禾都是40年樓齡 ，最細單位411呎實用率佔8成8，而圖則很好用。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔