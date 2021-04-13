【周未好去處】採用無欄杆的親水設計 全長700米荃灣海濱悠閒空間於未來兩周逐步開放

發展局今日(13日)公布，「荃灣海濱優化工程(第一期)」已完工，並於未來兩周逐步開放，將海安路對開一段全長700米的行人路活化成海濱悠閒空間。

是次工程是65億元優化海濱專項撥款推行的13個工程項目之一，並是首個優化海濱專項撥款下引入無欄杆式設計的項目。工程先將原先分隔海邊和行人路的花槽，並在當中370米斜坡式海堤的路段引入低矮石壆的設計，以拉近遊人和水體之間的距離，同時提供大量座位和更遼闊的視野，讓遊人欣賞藍巴勒海峽和青衣島的景致。

發言人指，採用無欄杆海堤在世界各地類似的海濱極為普遍，除了荃灣海濱和西九藝術公園，亦正在灣仔的水上運動及康樂主題區和銅鑼灣避風塘海濱興建和試行另一款無欄杆式設計，即海岸堤階，預計今年底至明年初落成。預期於二○二三年起相繼落成的啟德跑道區海濱，不少路段亦會採用無欄杆的親水設計。

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作為頭炮項目，發展區加入了本地文創單位「貓室」打造以卡通人物「癲噹」為主角的「維港癲噹開心村」，並增加裝置與遊人的互動，設計師更特意在沿海圍欄加設欄杆桌，以及在低矮石壆設置會移動的棋盤桌，讓市民可放置隨身小物和飲品杯，更輕鬆愉快地飽覽維港景色。此外，為締造共融的海濱，設計師首次與非政府組織Beyond Vision Projects合作，把不同造型的圖像轉化為「觸感圖」，讓視障人士能透過指尖觸摸，感受荃灣海濱的活力和本地卡通創作的魅力。

除「荃灣海濱優化工程（第一期）」外，由土木工程拓展署負責的「荃灣至屯門單車徑—前期工程」亦快將完成，而康樂及文化事務署和渠務署正積極籌劃「改善荃灣海濱公園及荃灣公園」工程計劃和進一步改善荃灣海灣內水質的旱季截流器工程。海港辦事處會繼續透過優化海濱專項撥款籌備「荃灣海濱優化工程（第二期）」，以進一步提升海安路至海興路一段海濱的環境。

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責任編輯：潘曉豐