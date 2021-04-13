【異動股】服裝股虎都午後一度閃跌83% 全日反升近3%收市

主要於內地從事製造及批發男裝業務的虎都（02399）今日開市後一度見6.1元上市新高，惟下午開市後,於1時15分一度閃跌83％低見1元。然而該股瞬間即收窄跌幅，全日收報5.87元，上升2.6%。

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較早前，虎都完成收購洪高科技，預期於本季起開展新業務。洪高科技主要業務為於內地通過網絡平台從事汽車營銷及配套產生的汽車金融、汽車配件、線下汽車交易服務等業務。

虎都日前宣布，洪高科技和內地大型電商平台京東集團（09618）之子公司訂立合作協議。根據協議，洪高科技為京東的授權業務合作夥伴，有權使用京東之商標，合作協議有效期至今年底。洪高科技應用京東商標之範圍包括在內地之廣告媒體發布（海報、易拉寶等），及在內地之線下門店門頭、背景板、易拉寶、道旗、橫幅、吊旗、海報、窗戶等。虎都表示，洪高科技和京東的合作有助吸引更多的汽車買家及商業用戶。

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