【周大調富格曲@iM網欄】音樂考試 停課不停考

在香港,孩童都參加各種各樣的興趣班。參加興趣班後,隨之而來的,是各種各樣的比賽及考試。跆拳道有考試、圍棋有考試、乒乓球有考試、音樂亦沒有例外。大大小小的琴行及音樂教室,門上都貼滿學生的考試成績單及證書副本。據估計,本港每年參加音樂考試的人數多達十萬人,比中學文憑試 DSE 還要多。坊間一些音樂課程,亦不時以保送考試作招徠,並以學生「級數」之高低釐定學費。「考級」往往變成學習樂器的「指定動作」,樂器老師亦不時兼任「考級專家」。

音樂考試之中,較為人熟悉的要算是英國皇家音樂學院舉辦的術科考試。考試由英國皇家音樂學院聯合委員會(Associated Board of the Royal Schools of Music,簡稱 ABRSM) 舉辦,主要合作夥伴包括有 Royal Academy of Music,Royal College of Music,Royal Northern College of Music 及 Royal Conservatoire of Scotland 。

考試的設計及概念源自1889年的英國,當時 Royal Academy of Music 的校長 Sir Alexander MacKenzie 向 Royal College of Music 的院長 Sir George Grove 建議,希望合辦一全新音樂考試體系,以推動及鼓勵音樂教育的發展。第一屆考試遂於翌年(1890年)舉辦,當時的考試只設 Junior 及 Senior 兩級。首屆考試反應熱烈,吸引了逾千名考生參加。其後, ABRSM 因應年輕學童的需要,再加開 Lower 及 Higher 兩級考試。自1933年起,考試分為八級制。八級以上設專業文憑試(Professional Diplomas),俗稱「演奏級」。專業文憑試有四個级別,分別為 ARSM,DipABRSM,LRSM,及 FRSM。時至今日,ABRSM 已成功將音樂考試推廣到海外,在超過九十個國家設立考試中心,每年應考人數高達六十多萬。

▲ 學生周鎵泓(10歲)以接近完美的147分考獲小提琴八級,家長功不可沒。

疫情期間,停課不停學,世界各地的音樂學院都陸續改為網上視象教學。ABRSM 亦隨即開辦 Performance Grade 遙距考試,讓考生可以上呈預先錄製的影片作評分。基本上,考生足不出戶,就可以在家中完成考試,方便了不少。考試模式改變,準備上跟故有的現場考試亦略有不同。首先,硬件方面,錄影及錄音器材的選擇都會直接影響影音質素。一般手機的畫質都不錯,為提高收音果效,不少考生都配上外置麥克風。人聲及各種不同的樂器,無論音域及發聲原理都不盡相同,麥克風的選擇、設定及擺放位置亦不容忽視。攝影師朋友更提到,錄影時不妨多留意燈光上的配合,適當的補光可提升畫面質素。再者,有機會的話,考試前可多用相關錄影器材練習,以便對音量及音色作出的適當的調整。著名美國小提琴家 Joshua Bell 曾説過,每次聽著自己錄製的 CD,尤如在電話留言信箱中,聽見自己的聲音。感覺上,總是怪怪的。

ABRSM 的術科考試費,由港幣一千多 (Grade 1) 至港幣一萬一千多(FRSM)不等。

音樂考試,可以是一門大生意。

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

