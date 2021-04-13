蘋果受惠於自家M1芯片　2021年首季Mac電腦出貨量增111.5%

▲ 有市場分析機構調查指出，2021年首季Mac電腦產品的出貨量現大幅增長，較去年同期增長111.5%。

蘋果（Apple）在去年下半年發布自家研發的ARM架構M1芯片，搭載旗下多款Mac電腦設備，其產品處理效能大幅提升，成功吸引消費者購買。有市場分析機構調查指出，2021年首季Mac電腦產品的出貨量躍升，較去年同期增長111.5%，其增長速度大幅領先於其他電腦品牌。

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調查機構IDC數據顯示，Apple的Mac電腦在2021第一季出貨量年增率最高，達到111.5%排名第一。其次，宏碁（Acer）出貨量年增率達73.5%，排名第二，惠普（HP）比例佔64.1%，居於第三位。其他電腦品牌，例如聯想（Lenovo）、Dell的出貨量年增率均達至雙位數。

數據指出，在本年第一季，Apple售出670萬部Mac，佔整體市場8%，去年同期蘋果僅售出約320萬部Mac。有外媒認為，2021年蘋果Mac的出貨量急速增加，或受惠於M1芯片。自去年11月，Apple推出搭載M1的MacBook Air、MacBook Pro及Mac mini後，2020年第四季Mac電腦的出貨量按年提升31.3%。

責任編輯：李寶如