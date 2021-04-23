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近八成退休人士需每月接受家人供養 財務策劃師學會：市民應加強提領策劃

理財智慧 00:00 2021/04/23

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香港財務策劃師學會於13日（周二）公布首份《港人退休真實開支調查》，委托專業研究機構於2020年透過電話訪問了302位介乎55歲至74歲、目前未有領取由政府審核的社會福利、並於退休前個人月入達1.8萬元或以上的退休人士，以便了解他們退休後的實際開支情況、收入模式等。

 

根據調查結果顯示，疫下本港退休人士的平均每月基本開支約11,453萬元，中位數為9,995元，當中有10%退休人士的每月支出逾2萬元。另外，在本港退休人士當中，女性和男性平均每月支出分別為12,183元及10,434元，相差1,749元，意即女性在退休生活所需的花費較男性高。

 

在消費項目當中，除了基本的衣食住行外，醫療開支排名第四，佔94%，惟受新冠疫情影響，外出旅遊、乘搭跨境交通等每月消費開支項目分別佔28%和21%。香港財務策劃師學會主席李澄幸指出，由於調查於疫情期間進行，向來喜愛旅遊港人或有所限制，未能出國旅行，故是次旅遊相關等開支數據未能反映一二，他相信待通關或恢復旅遊時，本港退休人士的每月整體開支費用亦會有所上升。

 

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責任編輯：潘曉豐

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