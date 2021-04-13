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【樓市熱話】港男擁600呎單位 未來岳父卻嫌細 另買樓給女兒居住　網民：有父幹點解唔要？

理財智慧 18:21 2021/04/13

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結婚有不少問題需要考慮，當中大家都十分煩惱的是生活習慣，不少人會考慮婚前同居。近日有網民於網上討論區發文，指未來岳父嫌棄自己的私樓太少，想自己另外買樓給女兒住。

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有網民覺得，一旦樓主開始住外家的房子，就要有心理準備被旁人笑話一輩子。不過，有人有別的看法，因為樓主尚未和女朋友結婚，未來岳父想買就買，不用管他。即使真的要住未來岳父的大單位，樓主的單位就可以用來收租，雙贏。他直言：「有父幹點解唔要？」，有三大原因樓主應該要接受：

  • 樓主不能用要面子的理由拒絕
  • 老人家的心意不能拒絕，拒絕了反而令他不高興
  • 一人一層樓，不好嗎？

【職場熱話】公司炒人不想賠錢 用推薦信作交換條件　網民：一定選擇拿錢走人【下一頁

雖然岳父的盛情難以推卸，樓主應該要和女朋友商量一下住所問題。最重要的還是女朋友的看法，而不是未來岳父。只要女朋友願意住他的單位，未來岳父也不能說什麼。

 

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責任編輯：張瑋婷

收租 笑話 網上討論區 結婚 同居

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