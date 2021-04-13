【樓市熱話】港男擁600呎單位 未來岳父卻嫌細 另買樓給女兒居住　網民：有父幹點解唔要？

結婚有不少問題需要考慮，當中大家都十分煩惱的是生活習慣，不少人會考慮婚前同居。近日有網民於網上討論區發文，指未來岳父嫌棄自己的私樓太少，想自己另外買樓給女兒住。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有網民覺得，一旦樓主開始住外家的房子，就要有心理準備被旁人笑話一輩子。不過，有人有別的看法，因為樓主尚未和女朋友結婚，未來岳父想買就買，不用管他。即使真的要住未來岳父的大單位，樓主的單位就可以用來收租，雙贏。他直言：「有父幹點解唔要？」，有三大原因樓主應該要接受：

樓主不能用要面子的理由拒絕

老人家的心意不能拒絕，拒絕了反而令他不高興

一人一層樓，不好嗎？

【職場熱話】公司炒人不想賠錢 用推薦信作交換條件 網民：一定選擇拿錢走人【下一頁】

雖然岳父的盛情難以推卸，樓主應該要和女朋友商量一下住所問題。最重要的還是女朋友的看法，而不是未來岳父。只要女朋友願意住他的單位，未來岳父也不能說什麼。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷