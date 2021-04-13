【大行報告】西南證券指內房及物管行業發展空間廣闊　籲關注4條投資主綫共14隻股

西南證券發表研究報告指，龍頭內房及物管股領先優勢明顯，核心原因在於物業商業模式輕資產，行業發展階段正處於高速成長期，商業模式受到市場認可。

背靠優質母公司的物企擁有更好的發展前景，目前來看主要有5大賽道：

1）非住業態拓展：非住物業服務業務包括商業商寫服務、城市服務等，龍頭企業正在加速拓展非住業態，如華潤萬象生活及寶龍商業因業態核心在於商業，備受市場關注。

2）市場化拓展：多數物企起源自房企母公司，之後開啟第三方拓展道路，拓展渠道主要有收併購和外拓投標兩種方式，行業正處在加速整合階段，永升生活服務等物企實現較高的市場化且保持高盈利能力。

3）挖掘社區增值服務：社區物業有天然服務粘性，社區增值服務是具有高毛利的消費業務，其中家裝服務、社區傳媒、房產經紀等已成重要的盈利來源。

4）規模增長兼顧盈利水平：行業正處於高速發展階段，規模擴張顯著的同時也應密切關注盈利能力是否收到衝擊，避免出現增收不增利的情況。

5）科技賦能與區域深耕：行業持續加大科技投入，通過科技推動提效降費，如金科服務注重科技賦能效應，管理費率處於行業低位並持續改善。

該行認為，該板塊股份具有較好的成長性，可關注4條投資主綫共14隻股份：