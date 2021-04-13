【2元乘車】羅致光：受惠者年齡降至60歲 爭取明年第一季實施

2元乘車優惠門檻可降至60歲的消息一直只聞樓梯響，勞工及福利局局長羅致光出席立法會委員會時表示，細節將於6月公布，目標於明年首季實施，預計有60萬人受惠。

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羅致光稱，有關計劃目前仍在調校系統，包括八達通系統測試以及公共交通營運者系統，及後才可開始申請個人八達通。他又指，由於計劃涉及擴至紅色小時、街渡等其他公共交通工具，因此需要修訂法例，屆時會向立法會提交相關法案及交代生效日期。

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羅致光表示，該措施其中一個考慮是希望鼓勵就業，未來會研究不同措施，例如向聘請年長人士的公司提供稅務優惠等。

政府早前指，2元乘車優惠受惠者將必須使用新的個人八達通卡，附有相片、年齡、姓名，以供辨認防止濫用，至2024年會全面取代長者卡，卡內的優惠將直接轉移。

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責任編輯：陳楚琨