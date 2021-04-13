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【網民熱話】30歲港大男畢業7年 戶口沒有30萬 慘遭女朋友嫌棄 網民：膚淺！

理財智慧 19:59 2021/04/13

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無論是哪個地區的女性，都十分在意另一半、男朋友的財政能力。近日有網民於網上討論區發文，抱怨男朋友30歲都沒有多少積蓄。

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不少人覺得樓主不應該這樣比較，指香港的風氣仍是男方請客為主，可能男朋友包了她的日常花費才儲不了多少的錢。如果男朋友需要供樓，戶口連30萬都沒有是十分正常的事。有正在供兩層樓的網民更稱自己真的沒有30萬，就算有都全拿去投資了，增加被重收入總好過放置不用，建議樓主不用太介懷。

【樓市熱話】私樓管理費每呎4.3元 換來屋苑內死花死草？ 網民：管理公司HEA做等出糧【下一頁

網民直言樓主過於膚淺，即使在投資男朋友，也不是看他現在的賺錢能力，而是看他的實力。假如他十分有能力，將來可能會成為總裁的話，現在戶口得三位數也沒關係。如果樓主真的不滿意男朋友，就早點與他分手，不要再禍害男朋友了。

 

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責任編輯：張瑋婷

網上討論區 香港 香港大學 分手 畢業

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