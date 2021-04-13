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【樓市現象】難得遇上「5字頭」3房 單位要預留大筆裝修費 分支家庭客即時還價入市

股樓投資 15:56 2021/04/13

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樓市交投繼續暢旺，最近二手市場有不少分支家庭客入市，及長情業主沽貨個案。日前一組分支家庭客以598萬元承接屯門恆順園3房單位，呎價僅9,614元。

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【樓市現象】二手公屋成交「量額」齊升1倍 邊7個屋村最受歡迎?，詳見【下一頁

3月份邊幾個屋村成交最旺?即睇下圖：

美聯物業高級營業經理羅立恒表示，屯門區內二手盤源承接暢旺，優質盤源緊絀，準買家亦加快入市決定。有業主趁二手市場承接力強換樓沽貨。

【樓市現象】西貢逸瓏園錄「逆市」成交 業主旺市中減價近百萬沽樓 慘蝕183萬離場，詳見【下一頁

羅立恒指，日前一組分支家庭客經該行購入屯門恆順園1座低層E室，單位實用面積622平方呎，為3房套間隔，買家以598萬元承接低層3房套單位。

他補充，買家為區內分支家庭，心儀上址空間闊落實用，雖然需預留資金大裝修，惟因價格相宜，為免錯失心儀單位，故提速入市。原業主有意換樓搬外區，早前叫價約600萬元放盤，雙方輕微議價後以598萬元成交，折合實用呎價約9,614元。

【樓市現象】長情業主群起沽貨賺幅「和味」 沙田第一城單位當年用24.8萬買入 35年後升值22倍570萬沽，詳見【下一頁

資料顯示，原業主於2010年6月以約200萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約398萬元，物業升值近2倍。

位於青山灣段362至388號的恆順園，由恒隆發展，於1990年6月入伙，設有856個單位。項目依山而建，環境幽靜，而且步行約10分鐘可達毗鄰的置樂花園屋苑商場，購物便利。屋苑也設有會所，有泳池、兒童嬉水池、網球場、室內壁球場及桑拿浴室等設施。加上區內設有巴士及小巴站往來港九市區，便利的社區優勢俘虜不少準買家及租客。

【樓市現象】元朗譽88三房放盤足足5年都賣唔出 業主「終極一劈」100萬終成功出貨，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

屯門 放盤 二手市場

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