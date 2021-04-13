【大行報告】華潤啤酒、青島啤酒維持強勢升逾4%　大行料首季大幅增長

▲ 華潤啤酒（00291）、青島啤酒（00168）午後仍升逾4%。

國產啤酒股走勢維持強勁，華潤啤酒 （00291） 、青島啤酒 （00168） 午後仍升逾4%。富瑞研報表示，受餐飲和夜生活等渠道進一步復甦帶動，加上去年首季低基數，今年首季中國啤酒業正經歷大幅增長，但現時原材料價格上升為行業的主要壓力，相信相關公司或於暑假高峯期前在全國範圍上調價格，維持青島啤酒H股為該行業的首選股份，予目標價96元及「買入」評級，百威亞太 （01876） 目標價29元及「買入」評級。

中信：持續看好啤酒行業高端化的投資價值

中信證券研報指出，啤酒行業一季度復甦良好，行業高端化趨勢持續體現，包括喜力歐洲盃活動、青島夜貓子等活動持續大規模的開展，品牌營銷推動下結構升級有望加速。同時，疊加2021年的奧運會及2022年初的冬奧會，體育活動望推動新一輪高端營銷活動，持續看好啤酒行業高端化的投資價值。首推華潤啤酒、重慶啤酒（滬：600132），推薦青島啤酒、百威亞太。

噸價方面，中信指，考慮到疫情返鄉減少及高端化推動，預計龍頭在一季度望有不俗的表現。華潤低端產品收縮&高端化升級成效明顯，預計實現中高單位數增長（不考慮壓瓶政策）；青啤受益於2020年5月提價，預計2021Q1噸價實現中單位數增長；重啤&百威結構升級持續推進。利潤端，雖然成本壓力逐步體現，但考慮到部分銷售費用前置至2020Q4和低基數效應，預計將展現出較高的彈性。

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編輯：區嘉俊