【陽光旅途@iM網欄】高空驚魂 驚險飛行經歷

作為旅遊從業員及旅行愛好者，乘坐飛機可算是平常不過的事，當然這兩年是一個例外。回想過去每年乘坐飛機的次數及時數，都覺得有點誇張。記得最多一年會坐差不多一百次飛機，有長途亦有短距離的。乘坐飛機的次數多，碰上特殊情況的機會也可能因而增加。不知道各位讀者有沒有遇過一些很驚險的飛行經歷？我就遇過幾次高空驚魂事件。

遇上氣流應該算是最普通的，大部分旅客都應該有過這種經驗。一般來說，我是沒有什麼特別的反應，一邊搖擺，一邊繼續看電影。但大慨二十多年前，在一次飛往歐洲的航程上，遇過一次特別厲害的。當時聽到機長的廣播及亮起安全帶的燈號後，都是習慣性的檢查一下安全帶之後就繼續看書，但感覺好像是比較搖，亦見空姐們跌跌盪盪地走到她們的座位上扣上安全帶。其實一般的氣流，你絶少機會看到空姐會坐下來扣安全帶的。只記得突然間飛機急降，感覺好像坐在過山車上往下衝，使我也不自覺地緊握著扶手。大部分人都在驚呼，亦有小孩子在哭，由於我是坐得比較近機尾的位置，還清楚聽到坐在後面的空姐在尖叫！這樣的情況大概維持了數分鐘，最後當然安全抵達目的地。這是唯一曾使我有點害怕感覺的遇氣流經驗。

相對於這次的經歷，還有兩次更可怕的。其中一次是發生在1992年，從香港飛往羅馬的航班上。航班是晚上起飛的，在十多個小時的飛行中，非常順利。用過早餐，我知道大概還有兩個多小時就會到達目的地。正當坐著無事，突然間機長廣播說叫大家返回座位並扣上安全帶。我在想為何今次會提早到達呢！但也不太在意，怎知道再過了十多分鐘，機長再作廣播說由於飛機有點問題，需要緊急降落。此話一出，當然又是一陣混亂與呼叫。當時的我可能年輕，並沒有太害怕，還在想是否會像電影一樣派張紙給我寫遺言呢！如果要寫又該寫什麼呢！當時腦海可真一片空白，心想難道真的會死嗎？最後大家都按指示的姿勢，保護好頭部，緊急降落在一個不知什麼的地方，總算還是安全。很搞笑的，由於沒有中文廣播，是有部份不懂英語的乘客到現在才知道是什麼一回事。雖然安全降落，但我們不能下飛機，而機艙內僅餘的食物及食水亦不多，我們在飛機來等了差不多四個小時才有救援人員來到把我們接走！幸運的是我們緊急降落的地方離開羅馬不遠。

以上兩次都發生在我年少時，但卻沒使我留下陰影，反而對其他空中的事件更不害怕。但在2016年卻發生了讓我真的感到非常害怕的一次經歷。當天我是要去英國的愛丁堡，由於沒有直航飛機，我選擇了到巴黎轉機前往。到達巴黎後，隨即轉乘另一班機前往愛丁堡。起飛半小時左右，開始覺得飛機空調好像壞了，感覺有點熱。但我的理解是不可能會熱的，因為在高空上，外面的溫度很低，空調如果真的壞了，應該是凍吧！之後開始發現機艙內有煙，亦有一些燒焦的味道。這時大家都在東張西望，看到空姐們也一臉憂心的樣子。我心知不妙，也真的感到害怕，捨不得我的妻兒、父母，只好向神禱告以求得到平安。最後飛機緊急降落在倫敦希斯路機場，但卻不是馬上讓我們離開，而是有消防員登機檢查之後，才讓我們下飛機。但由於我們是要到愛丁堡的，而不應在倫敦入境。最後經航空公司一輪的溝通，最後還是沒法讓我們轉乘其他航班前往愛丁堡，最後還是決定用巴士送我們到目的地並賠償了數百磅。

▲ 消防員到機艙檢查

▲ 安全撤離飛機

▲ 停在跑道上的消防車

數次空中危機，讓我領悟到人之所以害怕，主要是有負擔！從前年輕時代的我由於沒什麼牽掛，好像再危險也不怕。現在人老了，反而害怕！其實害怕的可能不是死亡，而是放不下照顧家人的責任。不過大家又不用太過擔心乘坐飛機，因為飛機其實是世上意外發生率最低的交通工具！

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作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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