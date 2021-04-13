【電競手機】小米旗下平價品牌Redmi 月尾發布首款遊戲手機 可能係最平的電競手機？

近年，手機市場除了追捧高端旗艦機之外，在電競熱潮下，「電競手機」也愈來愈盛行。小米集團（01810）公布，旗下主打平價的品牌「紅米」Redmi 已完成入門至旗艦的全綫產品布局，將於4月底正式發布Redmi首款遊戲手機；同時Redmi品牌也將成為手遊《決勝時刻》（國服）的官方戰略合作夥伴，並且經過多項比賽環境專業測試，旗下K40系列亦成為《決勝時刻》手遊大師賽的官方指定用機。

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Redmi品牌總經理盧偉冰表示，Redmi用戶中有70％是年輕人，他們在遊戲上花費更多時間，認為遊戲手機可滿足用戶需求，因此決定正式進軍遊戲電競領域。有消息指，Redmi遊戲手機定價約2,000人民幣左右，將會是市場上最平的遊戲手機。

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記者﹕郭秀慧